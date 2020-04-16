Энергоблок №2 ЮУАЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта

15 апреля 2020 года в 18:10 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта с перегрузкой топлива продолжительностью 108 суток.

К выполнению запланированы:

• средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны;

• капитальные ремонты, эксплуатационный контроль металла, техническое освидетельствование главного циркуляционного насоса №4, парогенераторов №1 и №3, оборудования 1-го канала системы безопасности, главных запорных задвижек, теплообменников расхолаживания бассейна выдержки и другого оборудования;

• капитальные ремонты цилиндра высокого давления по модернизации проточной части, подшипников и возбудителя турбогенератора;

• текущий ремонт блочного трансформатора, трансформаторов собственных нужд, пускорезервного трансформатора собственных нужд;

• вихреструйный контроль теплообменных трубок четырех парогенераторов;

• эксплуатационный контроль металла и техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов реакторного, турбинного отделений;

• реконструкция оборудования, в том числе замена электродвигателей насосных агрегатов 1-го и 2-го каналов системы безопасности, внедрение (2 этап) системы аварийного и послеаварийного мониторинга (ПАМС) и прочее.

По состоянию на 16 апреля первый и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции. 16 апреля он составляет 0,10 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Справка. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат № 3).