Энергоблок №6 ЗАЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта

15 апреля 2020 года в 14:49 энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта.

Во время ремонта на энергоблоке №6 Запорожской АЭС были выполнены все запланированные регламентные и сверхрегламентные работы. Проведен капитальный и средний ремонт основного и вспомогательного оборудования энергоблока.

По состоянию на 15 апреля 2020 года на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков.

На энергоблоке №3 продолжается капитальный плановый ремонт - идут 118 сутки.

С начала 2020 года Запорожская атомная электростанция выработала почти 10 млрд кВт-ч электроэнергии, с начала эксплуатации - более 1 трлн 179 млрд кВт-ч экологически чистой электроэнергии.

Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

Справка. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году.