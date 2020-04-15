Энергоблок №6 ЗАЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта
Во время ремонта на энергоблоке №6 Запорожской АЭС были выполнены все запланированные регламентные и сверхрегламентные работы. Проведен капитальный и средний ремонт основного и вспомогательного оборудования энергоблока.
По состоянию на 15 апреля 2020 года на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков.
На энергоблоке №3 продолжается капитальный плановый ремонт - идут 118 сутки.
С начала 2020 года Запорожская атомная электростанция выработала почти 10 млрд кВт-ч электроэнергии, с начала эксплуатации - более 1 трлн 179 млрд кВт-ч экологически чистой электроэнергии.
Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.
Справка. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году.