Подарок на карантин: Кличко обещает не отключать горячую воду в Киеве

Мэр заверил, что в период ограничений в домах киевлян не будут отключать горячую воду в рамках гидравлических испытаний. По его словам, в период ограничений техническая подготовка к следующему отопительному сезону будет проводиться только на объектах, где не надо выключать воду потребителям.

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в период ограничительных мер из-за COVID-19 в помещениях киевлян не будет отключений горячей воды в рамках гидравлических испытаний.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сказал во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы СМИ.

«Каждый год сразу после завершения отопительного сезона столичные службы и предприятия начинают готовиться к следующему отопительному сезону и проведению гидравлических испытаний - это не прихоть городских властей, это техническая необходимость, требование действующего законодательства. Но по моему поручению на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не надо выключать воду потребителям », - сказал Кличко.

Он заверил, что горячая вода должна быть.

«А если у вас отсутствует горячая вода - обращайтесь по телефону 15-51, мы мгновенно будем исправлять эту ситуацию», - добавил Кличко.

Он напомнил, что городские власти хотят изменить формат испытаний по уменьшению периода отсутствия горячей воды из-за гидравлических испытаний и соответствующие изменения уже отправлены правительству.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки число больных COVID-19 выросло на 41 человека, на сегодня в городе уже 335 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.