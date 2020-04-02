Энергоатом: критическая ситуация на энергорынке требует немедленных и решительных действий

ГП «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине, эксплуатирующий атомные электростанции страны, в связи с критической ситуацией в энергетике, а также с обвинениями в адрес Компании после ограничения отпуска электроэнергии со стороны ГП «Гарантированный покупатель», в очередной раз обращается к властным институтам о необходимости немедленных и решительных действий, направленных на нормализацию работы энергорынка.

Сегодня Энергоатом работает в условиях выполнения специальных обязанностей (ПСО), возложенных Кабинетом Министров Украины. Компания действует исключительно в рамках этого нормативно-правового акта и в соответствии с условиями заключенного с Гарантированным покупателем договора.

По условиям ПСО Компания должна продавать Гарантированному покупателю по предельным ценам (566,7 грн за МВт-ч, без НДС) 85% прогнозного объема электроэнергии. Указанное направление продажи является основным источником поступления денежных средств для Энергоатома.

С января 2020 года у Гарантированного покупателя начались финансовые проблемы, которые привели к нарушению сроков оплаты за электроэнергию Энергоатому в соответствии с заключенным договором, а впоследствии –и к накоплению долга.

Так, за отпущенную электрическую энергию в феврале 2020 года Гарантированный покупатель задолжал Компании 3 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля 2020 года долг Гарантированного покупателя за отпущенную электрическую энергию в марте – более 800 млн грн. По официальной информации, предоставленной Гарантированным покупателем, уровень оплаты за март составит всего 40%, долг за март – 2,3 млрд грн.

Таким образом, за февраль-март 2020 года долг Гарантированного покупателя перед Компанией составит более 5 млрд грн. Задолженность Укрэнерго перед Энергоатомом по договору купли-продажи электрической энергии для урегулирования небалансов и услуг по балансировке составляет около 400 млн грн.

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Такая задолженность по оплате электрической энергии и оказанию соответствующих услуг крайне негативно повлияла на финансовое состояние Компании, для которой продажа электроэнергии по ПСО – основной источник поступления средств.

Дефицит средств ставит под угрозу выполнение Энергоатомом программ по повышению ядерной безопасности, надежности и эффективности. Из-за нехватки финансирования возникают существенные трудности в выполнении производственной программы, закупки свежего ядерного топлива, своевременной выплате заработной платы, уплате налогов.

Критическая ситуация требует от Компании принять все возможные меры для обеспечения надлежащего уровня безопасной эксплуатации ядерных установок, что является безусловным приоритетом в деятельности Энергоатома.

Подчеркиваем, что ограничение отпуска электроэнергии Гарантированному покупателю было осуществлено Энергоатомом исключительно в рамках действующего законодательства и в соответствии с условиями заключенного между предприятиями договора.

Компания систематически обращала внимание на критическую ситуацию в энергетике и на крайне ошибочный действующий механизм ПСО, неоднократно предоставляла на рассмотрение Минэкоэнерго и НКРЭКУ предложения по внесению необходимых изменений в механизм и условия ПСО, правил рынка, направленные на урегулирование сложившейся ситуации.

Также Компания акцентировала внимание на стремительном росте объемов производства «зеленой» электроэнергии, что заставляет оператора системы передачи, для сбалансирования энергосистемы, применять ограничения мощности Энергоатома. В марте фактически ежедневно из-за балансовых ограничений Компания недопроизводила 10-20 млн кВт-ч электроэнергии.

Из-за отсутствия реагирования на критическую ситуацию со стороны профильного Министерства и регулятора, а также ухудшения финансового состояния Компании, Энергоатом был вынужден применить свое право на ограничение отпуска электроэнергии Гарантированному покупателю.

Об этом Компания и в феврале, и в марте надлежащим образом и своевременно сообщала Минэкоэнерго и НКРЭКУ, призывая их принять все возможные меры для урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, при которой Гарантированный покупатель лишен возможности выполнять свои договорные обязательства перед Энергоатомом.

Ни Регулятор, ни Министерство никак не отреагировали на предложения Энергоатома.

В то же время, ситуация на рынке электрической энергии становится крайне напряженной, о чем свидетельствуют все более эмоциональные обращения участников рынка.