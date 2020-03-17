Украинцам снижают цены на тепло

НКРЭКУ снизила тарифы на тепловую энергию для населения в среднем почти на 12%. Основанием для пересмотра тарифов в сторону снижения стало существенное падение цен на природный газ.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы для более 20 теплогенерирующих компаний, тем самым снизив средневзвешенный тариф на тепло для нужд населения на 11,7%.

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Согласно сообщению регулятора в Facebook, новые тарифы были утверждены на очередном заседании НКРЭКУ.

Согласно сообщению, основанием для пересмотра тарифов в сторону снижения стало существенное падение цен на природный газ.

«Так, средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21 февраля 2020 года снизились в среднем на 6,1%, и на 11,7% - по сравнению с действующими с 17 января 2020 года»,- сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составила 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% - чем в феврале 2019 года.