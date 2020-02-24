Газ для украинцев подешевел почти до четырехлетнего минимума

Цена 3,95 тысячи гривень за тысячу кубометров является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года.

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 3,95 тысячи гривень за тысячу кубометров, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% - чем в феврале 2019 года, говорится в сообщении компании.

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Цена 3,95 тысячи гривень за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами) является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года.

Сообщается, что новая цена рассчитана "Нафтогазом" в соответствии с постановлением Кабинета министров от 24 января 2020 года и отражает рыночные тенденции снижения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи.

Отмечается, что клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от "Нафтогаза" "Газовый запас", могут оплачивать поставки по февральской, сниженной цене. Неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.

Как сообщал УНИАН, 24 января Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательствах и ограничил цену газа для населения и теплокоммунэнерго стоимостью топлива на нидерландском газовом хабе ТТF.

Цена может колебаться как в сторону уменьшения, так и увеличения, в зависимости от рыночной ситуации, баланса спроса и предложения, погодных условий.

Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ для защищенных потребителей будет действовать до 30 апреля 2020 года.

Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2020 года полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.