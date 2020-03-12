Обвал стоимости нефти. Что будет с ценами на украинских АЗС

Мировой нефтяной рынок, а вслед за ним и все глобальные биржевые площадки, 9 марта пережили «черный понедельник». Толчком раскручивания спирали очередной волны экономического кризиса стал срыв соглашения ОПЕК+. Это произошло на фоне мировой лихорадки из-за китайского коронавируса, спровоцировавшей снижение спроса на бензин, дизельное и реактивное топливо. Главными фигурантами «шоковой терапии» стали Саудовская Аравия и Россия, которые не смогли договориться о «нефтяном» будущем – сокращении добычи «черного золота» для стабилизации ситуации. Саудиты были «за», Москва – «против». Как результат: падение стоимости топлива достигло уровня 1991 года - времен войны в Персидском заливе, что когда-то спровоцировало распад СССР.

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Цена майских фьючерсных контрактов на поставку нефти марки Brent 2020 года снизилась на 42,6% - до 31,74 доллара за баррель. А стоимость марки WTI упала еще больше - на 48,9%, до 27,72 доллара за баррель. Цена российской нефти марки Urals, которая обычно дешевле Brent на 1-2 доллара, приблизилась к психологической отметке 30 долларов за баррель. И это при том, что в конце февраля цены на нефть оставались на уровне 50 долларов за баррель, хотя коронавирус уже давил на котировки.

***ОПЕК - организация стран - экспортеров нефти, созданная в 1960 году для стабилизации стоимости сырья. В ее состав входят Саудовская Аравия (де-факто, самый крупный нефтепроизводитель), Венесуэла, Иран, Алжир, Ангола, Экваториальная Гвинея, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Ливия, Нигерия, Конго. РФ в ОПЕК не входит, но является постоянным наблюдателем в картеле.

На этом негативные новости не закончились. Все мировые биржи показали наихудшие результаты со времен глобального кризиса 2008 года. Фьючерсы на американский S&P 500 упали на максимально возможные за день 5%. Европейские индексы провалились на 5-9%, японский фондовый индекс Nikkei потерял 5,1%. Австралийский S&P/ASX 200 обвалился на 7,3%. Впервые с 2008 года Нью-Йоркская фондовая биржа на 15 минут приостанавливала торги.

Кстати, решение Кремля о неконструктивности сокращения добычи нефти для других участников картеля было неожиданным. Они назвали его «шокирующим». Теперь, как заявили в ОПЕК, «каждый сам за себя».

Первой «за себя» выступила Саудовская Аравия. Она предложила рекордные скидки на свою нефть и пообещала увеличить добычу. То есть, сдавать свою долю рынка не намерена, напротив – пытается нарастить.

Если абстрагироваться от политических составляющих, впереди много неизвестных. Само соглашение ОПЕК+ завершит свое действие 1 апреля. По словам аналитиков Citigroup, цены могут упасть ниже 30 долларов, и пока не понятно, на каком уровне они остановятся.

Тем не менее, всего через сутки после обвала нефть подорожала почти до 40 долларов за баррель.

Так что же происходит на рынке нефти и как все отразится на Украине – станут ли цены на отечественных АЗС падать?

Отечественные принципы вне мировой практики

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает, что украинцам не стоит ожидать существенного снижения цен на бензин, вслед за падением стоимости нефти на мировом рынке.

«Не следует ожидать «халявного бензина» на АЗС. Конечно, можно тешить себя надеждами, что бензин станет по 10-15 гривен за литр, мол, Зеленский скажет бензиновым барыгам, как это уже было, и они снизят цену, так как нефть дешевая», - отметил эксперт.

По его словам, если так произойдет, то денег в бюджете станет еще меньше. Кроме того, не следует паниковать по поводу падения цен на украинское экспортное сырье, хотя оно тоже снизится в цене. Однако, в большей степени, это будет касаться рынка металлургии, в меньшей - аграрных рынков.

«Зерновые рынки, которые становятся для нас номером один для получения валюты, конечно, упали бы вслед за нефтью, но эпидемия коронавируса диктует иное поведение - ожидание дефицита продовольствия и создание его запасов, поскольку неизвестно, как долго продлится эпидемия», - отметил эксперт, предположив, что цены на зерновые снизятся, но не так существенно, как на нефть.

Эксперт в топливной сфере Геннадий Рябцев также считает, что снижения цен на украинских АЗС не стоит ожидать, по крайней мере, в течение ближайших недель. По его словам, основная причина – никакого снижения стоимости нефти не произошло. Как бы парадоксально это не звучало.

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«Упали нефтяные котировки, которые к физической нефти не имеют отношения. Из ста сделок, которые заключаются на биржевых площадках, только одна заканчивается поставкой реального товара. Все остальное – спекуляция, осуществляемая с целью заработать теми, кто не имеет никакого отношения ни к нефти, ни к ее переработке, ни к ее потреблению. Те игроки, которые сейчас торгуют нефтяными деривативами, не являются специалистами в сфере операций с нефтепродуктами. То есть, это исключительно финансовые спекулянты, торгующие страховками на фьючерсы. Поэтому, то снижение, которое произошло, к реальному рынку нефти прямого отношения не имеет», -подчеркнул эксперт.

Но последствия произошедшего для рынка нефти будут, поскольку цены на реальную нефть привязаны к усредненным котировкам. Если они на биржевых площадках удержатся на нынешнем уровне в течение двух-трех недель, то усредненная котировка войдет в формулу определения индикативной цены физической нефти.

«Потом эта нефть будет закуплена нефтеперерабатывающими заводами, а нефтепродукты из нее будут проданы, в том числе Украине. Потом они поступят на границу нашей страны, затем отправятся на АЗС и, может быть, окажутся несколько дешевле тех, которые были закуплены несколько недель назад. Но кроме цены на нефтепродукты, на границе будут играть не меньшую роль в плане стоимости топлива курс гривни, которая сейчас начинает валиться, а также уровень спроса. А спрос будет расти – посевная, дачники и другие летние факторы. Поэтому говорить о том, что сегодня должен подешеветь бензин, так как днем раньше упали в цене вторичные финансовые инструменты на рынке, - глупо. Мы же автомобиль заправляем не фьючерсами и не деривативами, а бензином, дизельным топливом и сжиженным газом, даже не нефтью. Пока контракты по нефти остаются прежними, с прежней стоимостью», - прокомментировал ситуацию Рябцев.

Что касается нефтяной войны Саудовской Аравии и России, из-за чего, вроде бы, и произошло снижение на рынках, то, по мнению эксперта, ее нет, не было и не будет.

«То, о чем якобы не договорились стороны – 500 тысяч баррелей в сутки, это 0,5% от общего объема потребляемой за сутки нефти. Кроме того, то, что они об этом объеме не договорились, вовсе не означает, что началась нефтяная война. Просто этот повод был использован финансовыми спекулянтами, чтобы запустить информационную кампанию поддержки нынешнего снижения котировок. Причем «новость» была сопровождена комментариями «собственных экспертов». Все это способствовало возникновению паники на биржевых площадках, на которых мелкие трейдеры стали ускоренно продавать свои обязательства. Конечно, саудиты могут использовать падение котировок для получения собственных выгод, но тому пока нет свидетельств», - отметил эксперт.

Он также считает, что коронавирус изначально является первым поводом снизить нефтяные котировки. «Но с помощью коронавируса не удалось спровоцировать панику на рынках, сейчас дополнительный информационный повод относительно ОПЕК+ позволил это сделать. Этот триггер послужил тому, чтобы нефтяной пузырь, наконец, лопнул. Еще в 2014 году эксперты заявляли, что цены на физическую нефть должны упасть до 30 долларов за баррель – это ее реальная стоимость. Все, что выше данной отметки, - спекулятивная составляющая», - подчеркнул Рябцев.

По его мнению, если бы была более продуманная политика государства, то цены на бензин в Украине были бы значительно ниже, и не только на топливо.

«К сожалению, такой продуманной политики нет. Государство этому рынку вообще внимания не уделяет, он рассматривается по остаточному принципу. У нас есть закон о рынке природного газа, электроэнергии, ЖКХ, но закона о рынке нефтепродуктов нет. А участники этого рынка, мягко говоря, используют ситуацию в собственных целях. Если раньше «грязная маржа» - суммарные затраты розничных операторов плюс их прибыль - составляла около 180 долларов на тонне, то сейчас – около 300 долларов и более. Аппетиты слишком выросли. И государство остается в стороне. Поэтому, вне зависимости от цен на нефть, курса гривни и спроса, считаю, что нынешние розничные цены на нефтепродукты искусственно завышены, но этот факт государство игнорирует», - подытожил Рябцев.

10 марта, в самый разгар нефтяной истории, Антимонопольный комитет Украины заявил, что будет отслеживать динамику цен на отечественном рынке розничной торговли топливом и реагировать на происходящее.

«Антимонопольный комитет Украины будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами. Ведь цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелироваться с изменениями факторов, влияющих на их формирование», - заявили в АМКУ.

Одновременно Комитет предупредил автовладельцев - не стоит ожидать стремительного падения цен на АЗС, вслед за падением цены на нефть на мировом рынке на 30%: «Между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев: транспортировка - переработка - снова транспортировка на автозаправочные станции и тому подобное. Однако и практика немедленного повышения цен на бензин, в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья, тоже имеет место. И не только в Украине - самые крупные конкурентные ведомства мира тоже борются с такими проявлениями».

Посмотрим, будет ли эта борьба успешной.

Нана Черная