ОПЕК резко снизила прогноз спроса на нефть из-за коронавируса

Организация стран-экспортеров нефти ждет роста мирового спроса на 60.000 баррелей в сутки в 2020 году, что на 920.000 баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза.

ОПЕК в среду резко снизила прогноз роста глобального спроса на нефть в текущем году из-за вспышки коронавируса и сообщила о возможности новых сокращений.

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Организация стран-экспортеров нефти ждет роста мирового спроса на 60.000 баррелей в сутки в 2020 году, что на 920.000 баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, пишет Рейтер.

“Учитывая последние события, понижательные риски в настоящее время перевешивают любые положительные показатели и предполагают возможность дальнейшего пересмотра вниз роста спроса на нефть в случае сохранения нынешнего положения дел”, - сообщила ОПЕК.

Международное энергетическое агентство в понедельник сообщило, что мировой спрос на нефть сократится в 2020 году впервые более чем за десять лет из-за снижения экономической активности, вызванного распространением коронавируса.