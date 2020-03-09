Спрос на нефть из-за коронавируса может упасть впервые за 11 лет

Падение спроса случится впервые с 2009 года. МЭА связывает это с эпидемией коронавируса COVID-19.

Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.

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Падение спроса случится впервые с 2009 года. МЭА связывает это с эпидемией коронавируса COVID-19.

В первом квартале спрос на нефть упал на 2,5 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, пишет kommersant. Это включает в себя предполагаемое ежегодное снижение на 4,2 млн. баррелей в сутки в феврале, из которых 3,6 млн. баррелей в сутки приходятся на Китай. Ближайшие перспективы рынка нефти в конечном итоге будут зависеть от того, насколько быстро правительства предпримут меры по сдерживанию вспышки коронавируса, отмечает МЭА.

Сегодня при открытии торгов цена нефти Brent обрушилась почти на 30%. На фоне обрушения нефти курс российского рубля на международном валютном рынке Forex составил 75 за доллар и 85 за евро.

Напомним, эпидемия COVID-19 началась в конце декабря в китайском Ухане. Сейчас вирус распространился далеко за пределы Китая. Число заразившихся в мире превысило 110 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли.