Киеву могут отключить газ: в ГТС предупредили о риске "энергетического коллапса"

По состоянию на сегодня "Киевгаз" остается единственным среди всех 44 облгазов, который не заключил договор на транспортировку газа.

Киеву могут полностью отключить газ из-за того, что АТ «Киевгаз» не заключил договор о транспортировке.

Читайте такжеСколько будут платить за газ в разных регионах Украины: картаОб этом сообщает пресс-служба ГТС Украины в Facebook.

«Киевгаз» как оператор газораспределительной сети в Киеве уже более двух месяцев саботирует заключения типового договора на транспортировку газа с Оператором ГТС Украины. В соответствии с Кодексом ГТС Оператор ГТС должен прекратить транспортировку газа к сетям «Киевгаза», что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице», – говорится в сообщении.

В ГТС отметили, что с целью недопущения «энергетического коллапса» в Киеве они обратились к НКРЕПК с требованием провести проверку соблюдения «Киевгазом» лицензионных условий их деятельности, а именно – о наличии у этого оператора ГРМ действующего договора.

«По состоянию на сегодня «Киевгаз» остается единственным среди всех 44 операторов ГРМ (облгазов) в Украине, который не заключил договор на транспортировку газа с Оператором ГТС, как того требует закон. Еще в декабре 2019 году мы направили «Киевгазу» для подписания проект договора на транспортировку. Однако в ответ получили отредактированный вариант соглашения вместе с протоколом разногласий, которые в корне меняют типовой договор и тем самым создают дискриминационные условия в отношении других участников рынка», – отметили в ГТС.

Ранее УНИАН сообщал, что для облгазов установят новые тарифы на распределение газа.