Для облгазов установят новые тарифы на распределение газа

Тарифы газораспределяющих компаний будут составлять от 0,22 до 2,59 гривень за кубометр газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена установить новые тарифы на услуги 44 газораспределяющих компаний, средний размер которых может составит 1,12 гривень за куб. м.

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Соответствующий проект решения был принят на заседании сегодня.

По результатам анализа деятельности газораспределяющих компаний за 2017-2019 годы тариф будет пересмотрен с учетом возмещение обоснованных затрат, необходимых для обеспечения устойчивого функционирования газораспределительных сетей, обслуживания и поддержки технического состояния устройств, установок, а также системных объектов в соответствии с требованиями законодательства. Также поддержание необходимого давления в трубопроводах, предотвращение возможных утечек газа и недопущения аварийных ситуаций и тому подобное.

Самые низкие тарифы предлагается установить для "Спектргаза" (Львовская область) в размере 0,22 гривень за куб. м, для "Киевгаза" и «Кременчукгаза» - 0,33 гривень за куб. м, для "Харьковгоргаза" - 0,37 гривен за куб. м, «Тернопольгоргаз» – 0,41 гривень за куб. м.

При этом, самые высокие тарифы регулятор может установить для компании "Газпостачсервис" (Винницкая область) в размере 2,59 гривен за куб. м, для госпредприятия "Монтажник" - 1,87 гривень за куб. м, для "Закарпатгаза" - 1,69 гривен за куб. м, «Мелитопольгаз» - 1,65 гривень за куб. м, «Лубныгаз», - 1,60 гривен за куб. м, "Харьковгаз" - 1,48 гривень за куб. м.

Таким образом, средний тариф облагазов составит 1,128 гривень за куб. м.

Ранее действующий тариф на распределение газа для «Киевгаза» составлял 0,21 гривен за куб. м, а Харьковгаза – 0,72 гривень за куб. м.

Согласно проекту решения, новые тарифы также включают в себя финансирование установки счетчиков. По результатам проведенного анализа состояния оснащение бытовых потребителей счетчиками газа планируется обеспечить финансирование установки индивидуальных счетчиков газа населению на общую сумму 362,9 млн грн.

Глава нацкомиссии Оксана Кривенко отметила, что утвержден только проект постановления о повышении тарифов, после чего будет он будет опубликован на сайте для принятия замечаний и предложений.

Как сообщал УНИАН, ранее компании, поставляющие в Украине газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу неоднократно призывали НКРЭКУ пересмотреть тарифы на распределение газа, поскольку в компаниях не хватает средств на обслуживание сетей. Кроме того, облгазы пожаловались на массовых отток кадров из-за низких окладов.