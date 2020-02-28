Санкции США остановят «Северный поток-2», Украина сможет продлить транзитный контракт - Коболев

По мнению главы НАК, это также будет означать, что Украина сможет продлить транзитный контракт с «Газпромом» еще на 10-20 лет.

Санкции США относительно обходного российского газопровода «Северный поток-2», которые были приняты в конце декабря прошлого года, остановят его строительство, поскольку российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект.

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Об этом в интервью Die Zeit сказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«В любом случае, эти санкции являются чрезвычайно полезными для энергетической безопасности Европы и Украины. Эти санкции остановят «Северный поток-2». Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект», - сказал он.

По словам Коболева, если России не удастся достроить газопровод, то это позволит Украине продлить транзитный контракт с «Газпромом» еще на 10-20 лет.

«Зависит от того, сможет ли Россия закончить строительство дополнительных газопроводов вроде «Северного потока-2». Если им не удастся, мы сможем продлить соглашение еще на 10 или 20 лет. Если же удастся, то россияне будут пытаться обойти нашу транзитную систему», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, предусматривающий, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Палата представителей и Сенат США готовы принять еще один закон о санкциях против газопровода «Северный поток-2», если Россия достроит его.

30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет, согласно которому «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работу двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировали построить рядом с уже имеющимся «Северным потоком-1» до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

11 января 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ самостоятельно достроит «Северный поток-2», его запуск возможен в первом квартале 2021 года.