В "Нафтогазе" посчитали, сколько украинского газа украла Россия после аннексии Крыма

Россия с 2014 года незаконно добыла в Крыму более 10 млрд куб. м газа.

Россия с начала оккупации Крыма в 2014 году добыла на полуострове 10,4 млрд куб. м природного газа.

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Об этом сообщила Светлана Нежнова, генеральный директор ГАК "Черноморнафтогаз", дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" на Украинском энергетическом форуме в Киеве, передает “РБК-Украина”.

Она отметила, что наблюдается замедление добычи с 2 млрд куб. м в 2014 году до 1,5 млрд куб. в 2019 году. По ее словам, сокращению добычи способствуют международные санкции.

"За эти годы, с 2014 по 2019, Российская Федерация добыла из месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд куб. м", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2020 года «Нафтогаз Украины» и шесть компаний группы подали ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. «Нафтогаз» дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году, - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долл. США», - отметили в компании.

Весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания «Нафтогаза» - «Черноморнефтегаз» потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

15 сентября 2017 года в «Нафтогазе» сообщили, что госхолдинг подал иск против России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований «Нафтогаза» составляет 8 млрд долл.