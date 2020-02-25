Президент поручил найти рынок сбыта для украинского угля

По словам Зеленского, Украина на сегодня не может реализовывать весь добытый уголь.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для украинского угля должен быть гарантированный рынок сбыта, а при продаже у украинского угля должен быть приоритет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

"Задача профильного министра - определить энергобаланс страны и долю тепловой генерации. Должен быть гарантированный рынок сбыта для украинского угля. Государство должно защитить украинский уголь. Нужно понять, сколько нужно угля в стране", - отметил он.

По словам президента, управлять отраслью должны эффективные менеджеры, а коррупция должна исчезнуть.

Президент также подчеркнул, что при реализации угля у украинского ресурса должен быть приоритет. В то время как сегодня Украина не может реализовать весь добытый уголь, отметил Зеленский.