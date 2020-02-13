Украина будет добывать газ без "смотрящих" и групп влияния - премьер

Гончарук отметил, что Украина запустит аукционы по разработке 12 нефтегазовых участков.

Украина в феврале выставит на аукционы права на добычу недр на двенадцати нефтегазовых участках.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

"К подписанию готовятся девять соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен "Инвестиционный атлас недропользователя", на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности, перспективные нефтегазовые площади. В феврале уже стартуют двенадцать аукционов по участкам через электронные торги. Важно! Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер Гончарук заявлял, что продажа лицензий на разработку недр в Украине будет осуществляться исключительно с помощью аукционов в системе "Прозорро.Продажи".