Коболев рассказал, когда может уйти в отставку: "контракт заканчивается в конце марта"

При этом глава "Нафтогаза" не стал комментировать свое возможное назначение на должность премьера.

Контракт главы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.

Читайте такжеНабсовет "Нафтогаза" обновил состав правленияОб этом заявил сам Коболев, пишет «Европейская правда».

«У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен», – заявил Коболев.

Он добавил, что вероятность продления контракта – это вопрос к наблюдательному совету.

При этом Коболев не стал комментировать свой вероятный конфликт с коммерческим директором НАК Юрием Витренко и возможное назначение на должность премьер-министра Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Коболев обсуждает с набсоветом «Нафтогаза» вопрос продления своего контракта.