Украина очистила свою часть "Дружбы" от грязной российской нефти

«Укртранснафта» получила от «Транснефти» уже 4,3 млн евро компенсации за загрязненную нефть.

Оператор нефтетранспортной системы Украины - государственная компания «Укртранснафта» завершила вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений из украинского участка нефтепровода «Дружба», говорится в сообщении компании.

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Сообщается, что с момента попадания в нефтепровод «Дружба» некачественной российской нефти его операторы усовершенствовали системы контроля качества сырья, чтобы обезопасить себя от возможного повторения подобных случаев в будущем.

В частности, со своей стороны «Укртранснафта» полностью реализовала функцию взаимодействия с белорусской, словацкой и венгерской сторонами и в автоматическом режиме получает информацию с узлов учета нефти и ее качественные параметры.

Кроме этого, «Укртранснафта» обустроила на диспетчерской станции «Броды» специализированную лабораторию международного образца, оборудование которой, в частности, позволяет оперативно определять концентрацию хлорорганики в нефти.

В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода «Транснефть» резервировала производственные мощности «Укртранснафты» и уплатила за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года 4,336 млн евро компенсации.

Как сообщал УНИАН, транзит нефти по территории Украины был временно остановлен вечером 25 апреля 2019 года после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

11 мая «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба». Однако уже 17 мая компания временно приостановила транзит российской нефти в Европейский Союз в связи с необходимостью европейской стороны провести подготовительную работу, связанную с приемом «грязной» российской нефти в свои резервуары.

21 мая «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба».