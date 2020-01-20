Коболев рассказал, от чего зависит возобновление поставок российского газа в Украину

По словам главы «Нафтогаза», на данный момент ничего не мешает российской компании выйти с конкурентными предложениями на аукционы, проводимые «Нафтогазом».

Возобновления поставок российского газа в Украину будет зависеть от цены, которую будет готов предложить «Газпром», а также от политического решения на уровне правительства.

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Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов.

"Это будет зависеть от двух факторов. Первый фактор находится в рамках контроля НАК "Нафтогаз Украины" – это цена и коммерческие параметры: является ли это справедливой, рыночной ценой. За последние почти шесть лет такую справедливую цену нам "Газпром" не предлагал. Ни разу", – сказал он.

По его словам, на данный момент ничего не мешает российской компании выйти с конкурентными предложениями на аукционы, проводимые «Нафтогазом».

«Пока мы ждем, будет ли такое предложение. «Нафтогаз» регулярно проводит аукционы, мы импортируем газ. Ничего не мешает «Газпрому» пойти на него и предложить нам какую-либо цену», - пояснил глава НАК.

Коболев отметил, что если такое предложение все-таки поступит, то «Нафтогаз» решение будет принимать на основании коммерческих расчетов. Но также важно будет политическое решение со стороны правительства.

«Подобный вопрос, скорее всего, станет предметом рассмотрения правительства. Например, при выдаче директив на переговоры в декабре прошлого года опция по договоренностям на импорт газа "Газпромом" была исключена, переговорщики такого мандата не имели. Будет ли правительство сейчас давать подобное разрешение? Будет зависеть от них", – сказал топ-менеджер НАК.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

Украина за пять лет получит от транзита российского газа минимум 7,2 млрд долл.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома».