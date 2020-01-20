В Украине создали новое госпредприятие "Укрвугилля"

Идеей создания предприятия является, в частности, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта угля.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды создало новое государственное предприятие «Укрвугилля» для того, чтобы обеспечить прозрачное функционирование рынка угля.

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Об этом говорится в приказе главы ведомства Алексея Оржеля.

Агентству УНИАН в министерстве пояснили, что основной идеей создания ГП «Укрвугилля» как специализированного государственного предприятия является обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивое обеспечение потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.

Также в Минэкоэнерго отметили, что предприятие создается с целью устранения недостатков действующей системы реализации угля, добытого государственными угледобывающими предприятиями, относящимися к сфере управления Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Кроме того, "Укрвугилля" необходимо для проведения единой государственной политики в отношении добычи, переработки и реализации угля, оптимизации структуры рынка закупок (в том числе импортных), налаживания единой коммуникативной платформы для оперативного реагирования исполнительной и законодательной власти для решения насущных проблем угольной отрасли.

Как сообщал УНИАН, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем к концу апреля реформировать угольную отрасль.

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк после совещания СНБО с участием президента Зеленского заявлял, что реструктуризация шахт, находящихся в государственной собственности, является системным решением для угольной отрасли, но начинаться она должна с понимания того, что делать с работающими там горняками.