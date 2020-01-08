В 2019 году АЭС Украины выполнили плановое задание по производству электроэнергии на 102%

По итогам 2019 года НАЭК «Энергоатом» произвел 83 млрд 228 млн кВт-ч электроэнергии, что по оперативным данным составило 101,8% от планового задания, установленного для Компании Правительством.

В 2019 году все украинские АЭС перевыполнили плановые задания по производству электроэнергии: Запорожская АЭС - 102%; Ривненская АЭС - 102%; Южно-Украинская АЭС - 100,6%; Хмельницкая АЭС - 102,6%.

В течение прошлого года лучший показатель коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) продемонстрировала Ривненская АЭС. В целом по сравнению с 2018 годом КИУМ Ривненской АЭС вырос на 6,3% и составил 77%, а в декабре 2019 года - 99,9%. Увеличила КИУМ в 2019 году и Запорожская АЭС - с 68,3% до 73,1%. В свою очередь Южно-Украинская АЭС выполнила все мероприятия по продлению ресурса третьего энергоблока, получила досрочно лицензию Госатомрегулирования - почти за 2 месяца до истечения срока эксплуатации энергоблока №3, а также отработала декабрь 2019 года с КИУМ 100,1%.

Положительные показатели продемонстрировал Энергоатом и по количеству нарушений. В 2019 году в работе украинских атомных электростанций было зарегистрировано 13 нарушений, что почти вдвое меньше чем в 2018 году - 22 нарушения. При этом указанные нарушения привели лишь к 5 внеплановым остановкамэнергоблоков (в 2018 году этот показатель составлял 13). А недопроизводство электроэнергии из-за нарушений уменьшилось в 3,5 раза - 517 млн ​​кВт-ч против 1,9 млрд кВт-ч в 2018 году. Этот объем меньше, чем диспетчерские и балансовые ограничения, установленные оператором рынка НЭК «Укрэнерго» для Энергоатома.

Справка. Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и 2 - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт. «Энергоатом» обеспечивает порядка 55% потребности Украины в электроэнергии, в прошлые годы в осенне-зимние периоды этот показатель достигал 70%.