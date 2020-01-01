В обход Украины: Болгария начала получать российский газ через "Турецкий поток"

Коболев спрогнозировал, что уже в нынешнем году через начало транспортировки российского газа «Турецким потоком» Украина потеряет 15 миллиардов кубометров транзита.

Болгария начала получать газ из России через газопровод «Турецкий поток» в обход Украины, согласно с новым соглашением между газовыми компаниями двух стран.

Читайте такжеУкраина транспортировала в ЕС первые кубометры российского газа по новому договору

Как сказал генеральный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов, через новую точку стыковки на границе с Турцией Болгария будет получать 2,9 миллиарда кубометров газа в год, передает “Радио Свобода”.

Накануне он также заявлял, что Болгария будет и дальше выполнять свои транзитные договоренности о транспортировке газа Северной Македонии и Греции.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова ранее заявляла, что переход на получения российского газа через Турцию, а не через Украину и Румынию позволит экономить ежегодно более 70 миллионов левов (свыше 955 миллионов гривень по нынешнему курсу) на плате за транзит, что, по ее словам, позволит снизить цену на российский газ в этой стране примерно на 5 процентов.

В болгарской газовой компании «Булгаргаз», которая 30 декабря подписала с российским «Газпром экспортом» дополнительное соглашение об изменении пункта доставки газа, оценили финансовые выгоды этого шага еще выше – примерно в 81 миллион левов (сейчас это свыше 1 миллиард 105 миллионов гривень) в год. По подсчетам компании, эту сумму составит экономия около 76 миллионов левов на плате за транзит через Румынию и еще около 4,6 миллиона левов за счет более низких тарифов «Булгартрансгазу» при передаче газа в новой точке.

В Украине, комментируя 31 декабря заключение нового украинско-российского контракта на транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев спрогнозировал, что уже в нынешнем году через начало транспортировки российского газа «Турецким потоком» Украина потеряет 15 миллиардов кубометров транзита.