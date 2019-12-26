Россия анонсировала запуск "Турецкого потока" через несколько дней

Ожидается, что церемония открытия "Турецкого потока" пройдет 8 января в Стамбуле при участии президентов РФ и Турции.

Россия намерена начать поставку газа по газопроводу "Турецкий поток" через несколько дней. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает пресс-служба компании.

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"Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу "Турецкий поток", и впереди у нас завершение строительства "Северного потока-2", - сказал Миллер.

По его мнению, новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона и помогут Европе в достижении экологических целей.

По словам Миллера, экспорт "Газпрома" в Европу по итогам 2019 года ожидается в размере 198,8 млрд кубометров газа. По сравнению с показателем 2018 года показатель может снизиться приблизительно на 1%.

Церемония открытия "Турецкого потока", как ожидается, пройдет 8 января в Стамбуле при участии президентов РФ и Турции.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, который предусматривает, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве "Северного потока-2" из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.