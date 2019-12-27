Налоговая оштрафовала сети АЗС почти на 83 миллиона гривень

Кроме того, налоговики демонтировали 74 «незаконных» объекта торговли горючим.

Государственная налоговая служба Украины по итогам проверок начислила 82,9 млн грн штрафных санкций субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по реализации топлива в стране, за нарушения требований законодательства.

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Как сообщили в пресс-службе Налоговой службы, для предотвращения и выявления нарушений законодательства в сфере оборота топлива и обеспечения поступления в полном объеме акцизного налога в бюджет налоговая проводит ряд контрольно-проверочных мероприятий по выявлению на территории Украины нелегальных автозаправочных станций (АЗС).

В частности, на сегодня подразделения контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров налоговой службы провели 282 фактических проверки субъектов хозяйствования, а также демонтировали 74 «незаконных» объекта торговли горючим.

Кроме того, Налоговая служба передала Национальной полиции Украины 81 материал по итогам проверок для принятия дальнейших мер.

"Одновременно установлено 225 добросовестных налогоплательщиков, осуществляющих розничную торговлю горючим, с имеющимися разрешительными документами, в частности, лицензиями на право ведения соответствующего вида хозяйственной деятельности", - отметили в пресс-службе, добавив, что работа в этом направлении продолжается.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук поручил соответствующим органам закрыть все нелегальные автозаправочные станции в Украине до 9 января 2020 года, отметив, что все АЗС будут работать по лицензиям "или не будут вообще".

Он уточнил, что уже начато 18 уголовных производств, а 31 объект хозяйствования подал документы для получения лицензий.

Налоговая служба намерена в 2020 году осуществить 4145 плановых проверок бизнеса, что на 20% меньше, чем ожидается по итогам 2019 года.