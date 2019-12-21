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Швейцарская компания заморозила участие в "Северном потоке-2" из-за угрозы санкций США

06:29, 21 декабря 2019
Энергетика
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Судно компании Allseas укладывает трубы для "Северного потока-2" / REUTERS

Как передает Голос Америки, этот шаг, по заявлению кампании, сделан из-за оборонного бюджета США, который предусматривает введение санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода, по которому российский газ должен доставляться в Германию.

Allseas также сообщила, что ее дальнейшие действия будут обусловлены соответствующими указаниями и нормативными, техническими, экологическими разъяснениями от властей США.

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Как сообщал УНИАН, ранее американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарскую компанию Allseas о возможных санкциях, если та продолжит участвовать в проекте газопровода "Северный поток-2".

Штрафные меры, прописанные в законе "О защите энергетической безопасности Европы", направлены на компании-операторы судов, с помощью которых через Балтийское море прокладывают трубы для "Северного потока-2". В частности, им запретят въезд в США, а любая собственность, находящаяся на территории страны, будет заморожена.

Allseas уже несколько лет сотрудничает с "Газпромом" и Nord Stream 2 AG. В 2016 году она выиграла тендеры на укладку труб сразу для двух проектов - "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

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Теги: #Северный поток-2#строительство Северного потока-2#санкции США