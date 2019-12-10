В "Нафтогазе" подтвердили включение санкций против "Северного потока-2" в бюджет США

В компании ожидают, что законопроект будет проголосован и подписан президентом Трампом в ближайшее время.

Санкции, которые остановят работы по строительству обходного газопровода "Северный поток-2", включены в законопроект об оборонном бюджете США.

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Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Санкции, которые остановят работы по строительству "Северного потока-2", таки включены в законопроект, которым принимается оборонный бюджет США. Ожидаем, что проект будет проголосован в обеих палатах американского парламента и подписан президентом Трампом до начала Рождественских праздников", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, введение этих санкций имеет мощную поддержку обеих партий (bipartisan) как в Сенате, так и в Палате представителей (bicameral).

"А тем временем в Балтийском море сложные погодные условия. Ну потому что зима, а что же", - отметили в "Нафтогазе".

"Спасибо сенатору Крузу и сенатору Шахин за активную и несокрушимую позицию, которая защищает не только энергетическую безопасность Европы, но и трансатлантическое партнерство. Спасибо маленькой команде, которая работала над этим процессом три года. Спасибо также огромному количеству людей, которые помогают, поддерживают и верят (или даже не верят, но болеют)", - добавила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Конгресс США планировал включить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" в проект закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год. По мнению сенатора Джима Риша, санкции заставят строительные компании, участвующие в проекте, прекратить в нем свое участие.

4 декабря президент Трамп заявил, что США еще не решили, будут ли вводить санкции против строительства проекта.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 километров.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".