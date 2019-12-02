Украинцы смогут отказаться от страховой цены на газ - министр энергетики

Он отметил, что в случае подписания транзитного контракта цены на газ могут опуститься ниже страховой цены, а в случае не подписания цены могут существенно превысить страховую цену.

Потребители получат возможность отказаться от страховой цены на газ в 6,96 гривни за кубометр (без транспортировки и тарифа на распределение), которую предлагает правительство на период январь-апрель 2020 года.

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Об этом на брифинге сообщил министр энергетики.

"У потребителя будет возможность выйти из этого предложения правительства. Мы считаем, что до Нового года будет четко определена дата, когда потребитель по своему желанию сможет выйти и решить для себя: брать или не брать риски того, будет ли подписан договор на транзит", - сказал министр.

Он отметил, что в случае подписания транзитного контракта цены на газ могут опуститься ниже страховой цены, а в случае же не подписания - могут существенно превысить страховую цену.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тысячи гривень за 1 тысячу кубометров (без тарифа на транспортировку) что позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Страховая цена будет действовать в период с 1 января до конца апреля.

"Нафтогаз Украины" в ноябре повысил цену для населения на 14,65%, по сравнению с ценой на октябрь, до 4899 гривень за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).