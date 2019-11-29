Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта

В данный момент проводится набор мощности.

29 ноября 2019 года в 01:36 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после завершения капитального планового ремонта. Проводится набор мощности.

Оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает без замечаний в заданном режиме.

Радиационный фон на промышленной площадке атомной станции находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 29 ноября составляет 0,09 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Справка. Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).