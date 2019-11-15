Отделение газотранспортной системы от «Нафтогаза»: Рада устранила ошибки в законе
Верховная Рада Украины устранила несогласованности в законе, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг).
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За принятие соответствующего документа об устранении несогласованностей в тексте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа» №2239-1 проголосовали 292 народных депутата при необходимом минимуме 226 голосов.
Перед голосованием глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что предложенные правки закрепляют то, что газовые хранилища и газотранспортная система останутся в полной 100% собственности государства.
«Мы говорили, что у нас могут быть ошибки, - да, эти ошибки есть. Этими правками мы урегулируем вопросы о том, что и газовые хранилища, как и другие части газотранспортной системы, остаются в полной 100% собственности государства», - сказал перед голосованием Разумков.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.
Справка УНИАН. Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.
Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.