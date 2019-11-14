Кабмин отреагировал на имплементацию Бундестагом директивы по "Северному потоку-2"

Премьер выразил надежду, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины приветствует имплементацию бундестагом Германии Газовой директивы Европейского Союза для газопровода "Северный поток-2".

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"Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы Евросоюза 1:1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия", - написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября бундестаг принял поправки к Газовой директиве Евросоюза, направленной на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории Евросоюза, в первую очередь российского "Северного потока-2".