Срыв отопления: школьников на Львовщине отправили на бессрочные каникулы

Одно из государственных предприятий уже готовится к выезду в Новый Роздол, чтобы запустить тепло, заверил глава Львовщины.

Учащихся школ в Новом Роздоле на Львовщине отправили на бессрочные каникулы из-за срыва отопительного сезона. Тепло в тамошних школах появится не раньше декабря.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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«Пока конечной даты нет. Для того, чтобы мы избежали массового заболевания учеников», – рассказала и.о. городского главы Нового Роздола Ирина Кравец.

Детские сады обогревают электрическими каминами. Детей объединили в группы. Отмечается, что похожая ситуация в соседнем городе Новояворовске.

По словам председателя Львовской ОГА Маркияна Мальского, одно из государственных предприятий уже готовится к выезду в Новый Роздол, чтобы запустить тепло.

Мальский обещает выплатить зарплату работникам местной ТЭЦ. Также в среду должны избрать нового руководителя предприятия вместо «Гарант Энерго М».

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что отопительный сезон 2019/2020 годов начнется без проблем во всех городах страны, кроме Смелы и Нового Роздола.

По словам премьера, это связано с тем, что отопление в этих городах осуществляли частные компании, которые своими действиями создали критические ситуации, на решение которых требуется определенное время.