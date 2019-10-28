Путин и Меркель обсудили транзит российского газа через Украину

Разговор двух лидеров состоялся в связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия – ЕС – Украина.

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель обсудили транзит российского газа через Украину. Читайте такжеМинрегион: отопительный сезон стартовал во всех областях (карта) Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств. «В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия – ЕС – Украина, состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта», - говорится в сообщении.

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