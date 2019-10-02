Путин: РФ готова на год продлить договор на транзит газа через Украину, если не будет подписан новый

Путин заявил, что транзит через Украину должен быть экономически целесообразен для всех участников процесса.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова на год продлить существующий договор на транзит газа через Украину, если не будет подписан новый договор.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Международном форуме «Российская энергетическая неделя».

Он заявил, что Россия давно была готова к переговорам с Украиной по этому вопросу, но «они никак не могли раскачаться и сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены вести переговоры подобного рода».

При этом он подчеркнул, что транзит через Украину должен быть экономически целесообразен для всех участников процесса.

Путин добавил, что Украина имплементирует энергетическое законодательство Европы.

«Если она сможет это сделать до конца года – мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством, если это не сможет сделать, что вполне вероятно – тогда мы просто готовы продлить на какое-то время – скажем на год существующий контракт на прокачку», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украины-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины.

Переговоры сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

По итогам переговоров в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович объявил о том, что следующие переговоры по транзиту газа в формате Украина – Россия – Европейская комиссия запланированы на конец октября 2019 года.

Шефчович отметил, что для заключения нового транзитного контракта стороны должны выполнить ряд задач. Так, например, Украина должна продвинуться в отделении газотранспортной системы от «Нафтогаза» и в имплементации европейского законодательства.

Также к этому времени должны быть согласованы три ключевых вопроса будущего контракта – его продолжительность, объемы транзита и тарифы.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.