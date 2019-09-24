Почем и где покупала газ Украина: данные Госстата

Украина в январе-июле импортировала 6,27 млрд куб. м газа на 1,3 млрд долл. Наибольшие объемы газа в Украину поставили зарегистрированные в Швейцарии компании.

Украина в январе-июле 2019 года импортировала 6,27 млрд куб. м природного газа на общую сумму 1,3 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 2,4 млрд куб. м газа на 485,6 млн долл., из Германии было поставлено 2,06 млрд куб. м на 413,5 млн долл., из Венгрии – 363,2 млн куб. м на 73,65 млн долл., из Австрии – 299,7 млн куб. м на 80,6 млн долл., из Чехии - 362,5 млн куб. м на 72,2 млн долл., из Польши – 299 млн куб. м на 65 млн долл., из Франции – 233,1 млн куб. м на 48,7 млн долл., из Великобритании – 113,2 млн куб. м на 30,17 млн долл., из Люксембурга – 103,8 млн куб. м на 26,2 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму 3,12 млрд долл.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в 2017 году составила 3,228 млрд долл.