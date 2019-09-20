Украина не исключает возможность поставок газа из России по рыночным ценам - министр энергетики

По словам министра, с предложением о прямых поставках выступила российская сторона в ходе трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Украина не исключает возможность прямых поставок газа из России на рыночных основаниях и по рыночным ценам, сообщил в ходе пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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По его словам, с предложением о прямых поставках выступила российская сторона в ходе трехсторонних переговоров. При этом, для украинской стороны является главным договор по транзиту газа.

«Если мы полностью исключаем политический момент, и нет никакого политического давления с российской стороны, и мы переходим исключительно в экономические отношения, взаимовыгодные, и хочу подчеркнуть, выгодные для Украины, то мы будем такое рассматривать», - сказал Оржель.

«Это взаимосвязанные вопросы и российская сторона говорит о том, что это взаимосвязанные вопросы (транзит и поставки - УНИАН). Важно то, что для нас первичным является договор транспортировки», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины.

Украина и Россия согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах. Остальные ключевые вопросы будущего контракта, например, его продолжительность, объемы транзита и тарифы, стороны должны обсудить уже в конце октября, когда может пройти следующий раунд переговоров.

Справка УНИАН. С ноября 2015 года Украина не импортирует газ из России из-за завышенной цены.

В соответствии с решением Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа «Нафтогаз» планировал начать закупки газа у российского газового монополиста компании «Газпром» уже в марте 2018 года.

1 марта 2018 года «Газпром» отказался от своих обязательств по поставке в Украину газа и вернул «Нафтогазу» предоплату за это топливо, а также снизил давление газа на входе в украинскую ГТС (на восточной границе), что поставило ее стабильную работу под угрозу.

С целью минимизации рисков для работы украинской ГТС правительство тогда ввело режим экономии газа в течение нескольких дней.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,46 млрд куб. м, до 10,59 млрд куб. м.