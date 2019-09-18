"Укрнафта" с начала года уплатила 4,9 миллиарда гривень ренты

Самые значительные суммы получили громады и бюджеты Сумской, Ивано-Франковской и Полтавской областей.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" в январе-августе 2019 года уплатила в бюджеты всех уровней 4,89 миллиарда гривень ренты за добычу нефти и газа, из этой суммы 244,9 миллиона гривень были направлены в местные бюджеты.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, самые значительные суммы получили громады и бюджеты Сумской (104,3 миллиона гривень), Ивано-Франковской (53,8 миллиона гривень) и Полтавской (39 миллионов гривень) областей.

Отмечается, что поступления от рентной платы зависят от объема добычи углеводородов в том или ином регионе и используются громадами преимущественно для реализации локальных инфраструктурных и социальных проектов.

Также пресс-служба сообщила, что за август в бюджеты всех уровней "Укрнафта" уплатила 527,6 миллиона гривень рентной платы, в том числе 26,4 миллиона гривень - в местные бюджеты.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2018 году уплатила в бюджеты всех уровней 7,8 млрд грн ренты за добычу нефти и газа, что на 36,7% больше показателя за 2017 год, из этой суммы 389,3 миллиона гривень были направлены в местные бюджеты.

Компания в 2018 году увеличила добычу нефти с конденсатом, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, на 5% - до 1,448 миллиона тонн, а добычу газа сократила на 2,3%, до 1,082 миллиарда кубометров.

В конце 2017 года в Украине был внесен ряд изменений в Налоговый кодекс. Одним из них стало обязательное отчисление в местные бюджеты 5% ренты, которую платят нефтегазовые компании (95% поступают в госбюджет).

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.