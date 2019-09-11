Кабмин может утвердить модель разделения "Нафтогаза" до газовых переговоров с Россией

Министр энергетики отметил, что у Украины есть решение по этому вопросу.

Новая модель разделения (анбандлинга) НАК «Нафтогаз Украины» может быть утверждена Кабинетом министров уже на следующем заседании, до начала трехсторонних газовых переговоров с Россией, запланированных на 19 сентября.

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Об этом во время дискуссии, посвященной энергетической безопасности во взаимоотношениях российского «Газпрома» и «Нафтогаза» заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Я верю в то, что мы набрали хорошую скорость, и что мы найдем правильное решение даже раньше, чем состоятся трехсторонние переговоры 19 сентября. Я верю в то, что мы представим видение и форму анбандлинга всему рынку, и я даже рассчитываю на то, что на следующем заседании Кабмина будет принято такое решение. Чтобы показать, что у нас есть работающее решения», - сказал он.

По словам Оржеля, сегодня совместно с премьер-министром Алексеем Гончаруком и с министром финансов Оксаной Маркаровой проводилось обсуждение решения о модели анбандлинга.

«Я думаю, что мы на правильном пути. В понедельник мы обсуждали это с мистером Шефчовичем, сегодня мы обсуждали это с премьер-министром новую модель анбандлинга», - добавил он.

При этом, какая именно модель анбандлинга предлагается на утверждение, не уточняется.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель совместно с руководством НАК «Нафтогаз Украины» провели в Брюсселе предварительную встречу с членами Европейской комиссии по поводу транзита российского газа через Украину после 2019 года и анбандлинге «Нафтогаза».

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что переговоры между Россией, Украиной и ЕС о продлении транзита российского газа через территорию нашей страны назначены на 19 сентября.

Справка УНИАН. Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.