В Еврокомиссии сообщили, когда могут пройти трехсторонние переговоры по газу

По словам Шефчовича, точная дата будет объявлена после консультаций с украинской стороной.

Европейский Союз и Россия подтвердили намерения провести в сентябре трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил вице-президентом Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Хорошо, что удалось поговорить с российским министром энергетики Новаком. Мы согласились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точную дату объявим скоро, после консультации с украинской стороной", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября стало известно, что новый министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и ЕС о продлении транзита российского газа через территорию нашей страны.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

По информации СМИ, очередные трехсторонние переговоры Украина - Европейский Союз - РФ по вопросам транзита газа после 2019 года могут состояться 16 сентября этого года.