Гройсман похвастался снижением цены на газ

Премьер назвал нынешнюю цену на голубое топливо для населения приемлемой.

Цена на газ для населения, установленная в августе, является приемлемой и не должна повыситься во время отопительного периода 2019-2020 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства в среду, 21 августа, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Нам удалось заставить НАК «Нафтогаз Украины», начиная с мая, снизить цену на газ для населения на 25%. Надеюсь, что следующий отопительный сезон не будет связан с повышением цен для людей. Я считаю, что сейчас цены на август являются приемлемыми и могут быть использованы в следующий отопительный сезон», – сказал он.

Читайте такжеКоболев анонсировал новое решение, которое поможет украинцам зимой "не платит больше за газПо его словам, весь газ был закачан по ценам, которые сейчас находятся на своем минимуме.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену на природный газ для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, который будут действовать в августе.

Согласно постановлению правительства от 5 июня цена составляла 4 653,54 гривень за 1 тыс. куб. м, что на 5,1% меньше по сравнению с июлем.

В целом с апреля этого года цена, по которой «Нафтогаз» продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена на 25,4%.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, с июня «Нафтогаз» обязан продавать газ для населения по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок – цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже и цена по правительственному постановления №867 от 19 октября 2018 года. Компания обязана выбирать из них самую низкую.

Напомним, в «Укртрансгазе» сообщили, что годовой план по закачке газа выполнен на 40% украинских хранилищ.