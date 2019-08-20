Государство обязано решить вопрос своевременной оплаты за «зеленую» электроэнергию, несмотря на решения Окружного админсуда – Савчук

Государственные органы – Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Министерство энергетики и Офис президента Украины - занимаются решением проблемы с задержками оплат за произведенную «зеленую» электроэнергию, которая возникла из-за спорных решений Окружного админсуда Киева.

Об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.

«При том, что мы видим такую хорошую динамику выполнения Национального плана действий по возобновляемым источникам энергии, сейчас есть решение судов по постановлению НКРЭКУ об установлении тарифа «Укрэнерго», - сказал Савчук. Данное решение заблокировало выплаты компаниям ВИЭ. По его словам, последний раз проблемы выплат за «зеленую» электроэнергию возникали в 2015 году, тогда производителям не платили по несколько месяцев.

Глава Госэнергоэффективности подчеркнул, что ситуация должна быть решена, поскольку отрасль возобновляемой энергетики принесла в Украину порядка 2,5 млн евро инвестиций, за которые построено порядка 3 ГВт «зеленых» мощностей.

«Я уверен, что сегодня представители правительства и представители офиса президента держат руку на пульсе, а значит этот вопрос будет урегулирован», - отметил Савчук.

Ожидается, что 21 августа 2019 года Шестой административный апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляционных жалоб НКРЭКУ, ГП "НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" на решение Окружного админсуда Киева об обеспечении административного иска.

Ранее Окружной админсуд Киева приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми утверждался тариф на услуги НЭК "Укрэнерго" по передаче электроэнергии и оперативно-технологическому управлению. В этом тарифе также была заложена компенсация производителям зеленой электроэнергии, что привело к формированию задолженности перед станциями ВИЭ.

По мнению главы компании "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игоря Тынного, чья компания присоединилась к иску в качестве третей стороны, решения Окружного административного суда Киева ведут к оттоку инвестиций из Украины.