Суд отклонил иск об отмене предельных тарифов на тепло

Соответствующий иск был подан компанией «Уманьтеплокоммунэнерго».

Окружной административный суд города Киева отклонил иск о приостановлении действия постановления правительства, которым были установлены предельные цены на услуги теплоснабжения для населения.

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Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что истцом не доказаны обстоятельства, которые бы указывали на очевидную опасность причинения вреда его правам и интересам и которые бы сделали невозможным их защиту без принятия соответствующих мер до принятия решения по делу.

В пресс-службе суда напомнили, что соответствующий иск был подан компанией «Уманьтеплокоммунэнерго».

Как сообщал УНИАН, 26 июня правительство приняло решение об ограничении тарифа на теплоснабжение в Украине на уровне 1400 грн за Гкал при наличии счетчика и 35 грн за кв. м - без счетчика.