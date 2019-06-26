Кабмин установил граничный уровень тарифов на тепло

Против данного решения выступили министр регионального развития и министр финансов.

Правительство приняло решение об ограничении тарифа на теплоснабжение в Украине на уровне 1400 гривень за Гкал при наличии счетчика и 35 гривень за квадратный метр - без счетчика.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня экономическая обоснованность показывает, что есть города, где цена на 40% ниже, чем в других городах… Я считаю, что наша роль и функция - защитить этих людей", - заявил глава правительства Владимир Гройсман.

Докладывая по данному постановлению, министр юстиции Павел Петренко отметил, что данное решение приведет к снижению тарифа на тепло в среднем на 14%, а, например, в городе Смела - на 40%.

Против данного решения выступили министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко и министр финансов Оксана Маркарова, которые заявили, что данное постановление несет большие экономические и политические риски.

В связи с этим, Гройсман поручил Минрегиону и Минфину провести аудит теплокоммунэнерго до 1 сентября и представить на правительстве результаты аудита.

В ходе дискуссии было принято решение проголосовать за данное решение и доработать его в течение определенного периода.

"Каждый месяц люди переплачивают монополистам за тепло, за горячую воду, и им нельзя пойти к другому и купить тепло. Поэтому я предлагаю принять это решение и начать фундаментальную работу, потому что ничего так не ускоряет, как толчок сзади", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Гройсман поручил Министерству регионального развития и Министерству юстиции Украины вынести на следующее заседание правительства вопрос об экономически обоснованном ограничении цен на тепло и горячую воду в Украине со следующего отопительного сезона, что позволит снизить тарифы на 15-20%.

В апреле Кабинет министров Украины отмечал, что планируется на государственном уровне ввести мониторинг тарифов на тепловую энергию, которые утверждаются органами местного самоуправления, поскольку установленные на местах тарифы могут достигать несколько сотен гривен за 1 квадратный метр, что приводит к выплате субсидий в размере свыше 20 тысяч гривень для одного домохозяйства.