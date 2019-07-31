Из-за долгов 10 производителей тепла могут остаться без газа – "Нафтогаз"

При этом 374 теплогенерирующих предприятия, покупающих газ у "Нафтогаза", выполнили необходимые для продолжения газоснабжения условия.

Из-за долгов перед НАК "Нафтогаз Украины" 10 теплогенерирующих предприятий могут остаться без газа с 1 августа, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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"По состоянию на конец июля 374 теплогенерирующих предприятия, покупающих газ у "Нафтогаз Украины", выполнили необходимые для продолжения газоснабжения условия, предусмотренные постановлением КМУ о возложении специальных обязательств от 19 октября 2018 года. В то же время 10 предприятий, или 3% от общего количества текущих контрагентов, не обеспечили уровень расчетов с "Нафтогазом", достаточный для того, чтобы и дальше получать газ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, руководствуясь требованиями законодательства, "Нафтогаз" прислал таким должникам письменные сообщения о необходимости самостоятельного прекращения газопотребления с 1 августа 2019 года, если к этому времени соответствующие расчеты не будут осуществлены.

В случае невыполнения этого требования транспортировка и распределение природного газа таким должникам должны быть прекращены в установленном законодательством порядке с привлечением соответствующих операторов ГТС/ГРС.

По данным "Нафтогаза", газоснабжение может быть прекращено для "Облтеплокоммунэнерго" (Чернигов), "Броварытепловодоэнергия БГС" (Бровары), "Токмак биоэнергия" ТГС (Запорожская область), "Энергия-Тепловодосервис" (Львовская область), "Специальная Энергетическая Компания" (Чернигов), "Жилсервис Плюс" (Харьков), "Теплокоммунэнерго Маяк ЛТД" (Винница), ЖСК "Учитель" (Киевская область), ОСМД "Затышна оселя 25" (Житомир), "Гагаринец Агентство недвижимости" (Харьков).

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.