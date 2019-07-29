ТЭС и ТЭЦ уже зимой начнут останавливать энергоблоки, если Нацплан останется без изменений сроков реализации – эксперт

Кроме обязанности выполнять план по снижению выбросов, станции должны также иметь источник для финансирования этого процесса.

Если Кабинет министров не внесет изменения в Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигающих установок и не откорректирует обязательства по снижению таких выбросов, это может привести к остановке энергоблоков ТЭЦ и ТЭС, и как следствие – веерным отключениям электроэнергии.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал юрист, управляющий партнер правовой группы "Трохимец и партнеры", Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Таким образом он отреагировал на информацию о том, что Министерство экологии и природных ресурсов отказалось поддерживать решение правительства об отсрочке внедрения новых правил.

Он напомнил, что тепловую генерацию Украина получила еще от Советского Союза и за это время изменились требования к выбросам. И все субъекты, независимо от форм собственности, обязаны принять меры по уменьшению таких выбросов. Прежде всего это касается государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго" и частных ДТЭК.

Однако, по его словам, кроме обязанности выполнять план по снижению выбросов, станции должны также иметь источник для финансирования этого процесса.

"По предыдущей модели электроэнергетического рынка единственным источником получения средств генерирующими предприятиями была инвестиционная составляющая, которая утверждалась НКРЭКУ в составе оптовой рыночной цены (ОРЦ). И в погоне за дешевой электроэнергией такая составляющая всегда урезалась теми же органами государственной власти. Соответственно, тепловая генерация не могла вкладывать средства в мероприятия по очистке выбросов", - подчеркнул эксперт.

По его подсчетам, установка нового газоочистного оборудования требует инвестиций в размере около 6,5 миллиарда евро для всех ТЭС и ТЭЦ, включенных в Национальный план по сокращению выбросов (НПСВ). "Тариф на электроэнергию данные расходы не покрывает. Механизм финансовой поддержки со стороны государства на данный момент еще не разработан", - напомнил он.

Кроме того, спорной, по его мнению, является необходимость проведения стратегической экологической оценки (СЭО) ТЭС / ТЭЦ, включенных в НПСВ, для внесения изменений в приложения 1-4 НПСВ о переносе сроков реализации мероприятий. "Ведь закон, регламентирующий СЭО, был принят позже, чем постановление КМУ о НПСВ. А, как известно, закон обратной силы не имеет", - считает Трохимец.

В итоге, по его словам, непринятие изменений в НПСВ может привести к остановке энергоблоков ТЭС / ТЭЦ и возникновению дефицита мощности в энергосистеме Украины. Что, в свою очередь, приведет к веерным отключениям.

Напомним, ранее Кабмин принял решение внести изменения в Национальный план по сокращению выбросов, в частности – перенести сроки по реализации экологических мер для тепловых электростанций.

В Украине пока нет путей для реализации Национального плана по сокращению выбросов от больших сжигающих установок, поэтому Кабмин принял решение скорректировать обязательства, чтобы формально не нарушать их.

Введение национального плана, утвержденного в 2017 году, предусматривает внесение изменений в нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ теплосиловыми установками, номинальная мощность которых превышает 50 МВт.

Такие обязательства Украины перед Европой. Тем не менее, если реализация Национального плана будет смещена на 2 года, то обязательства Украины по сокращению выбросов загрязняющих веществ будут соблюдаться за счет снижения выработки электроэнергии ТЭС и ТЭЦ.

Всего в Украине насчитывается более 220 крупных сжигающих установок.