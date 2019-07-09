Апелляционный суд подтвердил незаконность повышение тарифов на газ в 2016 году

Данный документ определяет порядок формирования цены на природный газ для населения и теплокоммунэнерго.

Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил незаконность постановления Кабинета министров Украины от 2016 года, которым определяется порядок формирования цены на природный газ для населения и теплокоммунэнерго.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Союза собственников жилья" Алексей Кучеренко.

По его словам, своим решением апелляция подтвердила решение Окружного административного суда Киева от 4 марта 2019 года - признать противоправным и недействительным постановление правительства №315 по иску народного депутата от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

«То есть, решение Окружного административного суда города Киева от 04.03.2019 вступило в законную силу 08.07.2019, а значит постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 №758» является противоправным и недействительным с 27.04.2016 года", - написал Кучеренко.

По его словам, это значит, что лица, права и интересы, которых затрагиваются противоправным актом, в дальнейшем имеют право обращаться в уполномоченные органы для восстановления своих нарушенных прав.

"Итак, потребители услуг, предоставляемых согласно тарифам, определенным решением, которое в дальнейшем отменено судом, имеют право на осуществление перерасчета начисленных им платежей», - пояснил он.

Полное решение суда еще не опубликовано.