ОПЕК+ продлил сделку по сокращению добычи нефти

Комитет стран ОПЕК+ поддержал продление сделки по заморозке уровня нефтедобычи на 9 месяцев с текущими квотами.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал предложение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев на текущих условиях.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на министр энергетики РФ Александра Новака.

"Все страны консенсусно поддержали, - те, кто участвовал, представители мониторингового комитета, а также другие министры участвовали сегодня. Все поддержали предложение общее о продлении на девять месяцев в тех параметрах сделки, которые были заключены в декабре прошлого года… JMMC рекомендовал странам ОПЕК и не-ОПЕК именно такой вариант дальнейшей кооперации", - заявил он.

Отмечается, что квоты будут сохранены, тот же объем, который был и действовал в течение первого полугодия 2019 года.

По словам Новака, министр нефти Ирана Бижан Зангане в ходе двусторонней встречи подтвердил поддержку продления сделки ОПЕК+.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена 1-2 июля в Вене: в понедельник пройдет заседание министров ОПЕК, а во вторник - всех стран альянса.