"Честная платежка" от Гройсмана

В Украине стартовала еще одна правительственная программа - «Честная платежка». С ее помощью Кабмин хочет навести порядок с тарифами на тепло и горячую воду к следующему отопительному сезону. Планируется, что итогом нововведения станет снижение «коммуналки», в среднем, на 15-20%.

Первый шаг Кабмином уже сделан. На последнем заседании своим постановлением он ввел предельный уровень цены одной гигакалории тепла - 1400 гривен. Само заседание было очень любопытно нюансами – докладывал по «тарифной» теме почему-то министр юстиции Павел Петренко, а заявления премьера Владимира Гройсмана были как никогда эмоциональны и переполнены заботой о рядовых украинцах.

«НАК «Нафтогаз Украины» начал снижать цены. Но есть платежи за тепло и горячую воду. Опираясь на собственный опыт, я задаю вопрос – почему в одних городах цена тепла 2 тысячи гривен за Гкал, а в других – 1,3 тысячи гривен. Почему такая разница? Она необъективна… Я считаю, что наша роль и функция - защитить людей… Мы заставили НАК «Нафтогаз Украины» снизить цены. И я заставлю всех «коммунальных баронов» выполнять решение правительства и дать людям честную платежку с экономически обоснованной ценой», - заявил Гройсман.

При этом он добавил, что существует и фактор местной власти. В тех городах, где выделенные из бюджета средства направлялись на энергомодернизацию, создание современных котельных и утепление домов, тарифы более справедливы.

Учитывая, что, в результате децентрализации, местные бюджеты выросли в четыре раза, деньги на модернизацию есть. «Сегодня есть колоссальные финансовые ресурсы местного самоуправления. Но почему-то пошел тренд на пиар - плиточку положить, фонтан установить. Я это поддерживаю. Но кому нужен фонтан, если воды нет? А ТКЭ, тем временем, написал 1800 гривен за Гкал или 2000 гривен, получает сверхприбыли, а люди вынуждены платить», - посетовал Гройсман.

Отчитываясь о результатах «тарифного» исследования, министр юстиции Павел Петренко заявил, что гигакалория тепла должна быть не более 1400 гривен, тариф на горячую воду - не дороже 80 гривен за кубометр, если нет полотенцесушителя, и 87 гривен - при его наличии.

«Украинцы должны перестать платить из собственных карманов за потери тепла при доставке, фактически, за обогрев воздуха. Обеспечить модернизацию теплосетей - это обязанность власти. Средства на это у них есть благодаря децентрализации, которую успешно провело правительство. Поэтому в ближайшее время Минюст передаст на рассмотрение Кабмина ряд документов, которые будут нормировать тарифы. Никто больше не будет наживаться за счет граждан», - заявил глава Минюста, добавив, что Кабинет министров имеет полное право вводить экономически обоснованную цену, таким образом оно «выполняет свою прямую функцию государственного ценового регулирования и защиты прав потребителей».

Между тем, против принятия постановления выступили министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко и министр финансов Оксана Маркарова, которые заявили, что оно несет большие экономические и политические риски.

В связи с этим, Гройсман поручил Минрегиону и Госаудитслужбе провести аудит теплокоммунэнерго до 1 сентября и представить правительству его результаты. Премьер пообещал, что будут обнародованы все владельцы ТКЭ, чтобы люди знали «местных коммунальных баронов, наживающихся на потребителях».

Представитель президента в правительстве Андрей Герус предупредил, что предложенное Кабмином решение «тарифной» проблемы может спровоцировать юридические коллизии и предложил иной вариант выхода из ситуации. «Мы в целом поддерживаем работу по снижению тарифов, но хотелось бы, чтобы соответствующие процессы были юридически безупречными. Чтобы таким образом они точно сработали и не было каких-то правовых последствий, или судебных решений об их отмене. В связи с этим, наверное, надо сделать вывод, что не вся децентрализация одинаково полезная, и когда, в данном случае, передали тарифы на места, то некоторые начали этим злоупотреблять. Как вариант предлагается рассмотреть несколько другой механизм – изменить лицензионные условия НКРЭКУ для того, чтобы опустить их до уровня малых городов и, таким образом, забрать назад - на уровень Национального регулятора установление этих тарифов, чтобы регулятор, соответственно, исправил и снизил тарифы, где это необходимо», - сказал Герус.

В результате дискуссии все-таки было принято решение проголосовать за данное постановление и доработать его, правда, сроки не уточнялись.

Казалось бы, решение правительства не может не радовать рядового украинца. Он уже который год изнемогает от непомерно высоких тарифов. Но возникает вопрос - почему эта тема поднята именно сейчас? Как-то «странно» все совпало с выборами в парламент. Хотя проблема – давнишняя, и создана она не без помощи правительства.

Не ошибается тот, кто…

Все «коммунальные» проблемы начались с введением в октябре 2015 года в действие закона о рынке газа, который принимался в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС для имплементации европейских энергопринципов и правил энергосообщества, членом которого является Украина. Тогда и стартовали тарифные нескладухи. В 2016 году Гройсман заявил, что это происходит из-за злоупотреблений теплокоммунэнерго.

«Мы не исключали и не исключаем сейчас, что на местах могут быть злоупотребления. Потому что на местах назначает тарифы не правительство. Насчитывают конкретные теплокоммунэнерго, которые имеют свои абонентские службы. Вот они начисляют. И когда тариф почему-то с разницей в два-три раза, то это означает только одно - это тотальное злоупотребление», - сказал тогда премьер и пообещал, что Кабмин будет жестко реагировать на такие проявления.

Но, как видно, по сей день в этом вопросе ничего не изменилось к лучшему.

Потом, в 2017 году, в рамках реформы децентрализаци, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, после утверждения новой редакции Лицензионных соглашений по предоставлению услуг по теплоснабжению (согласно закону о рынке газа), передала местным органам власти права на установление тарифов на тепло, горячее водоснабжение и водоотвод. Тогда Гройсман тоже заявил, что регулирование тарифов будет находиться под пристальным вниманием правительства, что снимет риск злоупотреблений. Но, опять же, с контролем ситуации у Кабмина не очень-то сложилось.

Затем, в 2018 году, правительство подняло цены на газ вдвое, что, естественным образом, взвинтило тарифы. Тогда Гройсман пояснял, что это было условием Международного валютного фонда в обмен на очередной транш, без которого нашей стране не выжить. Да и по европейскому принципу цена газа для населения, как и для промышленности, должна соответствовать рыночной. Таково обязательство Украины. Но если на европейских хабах цена будет снижаться, то и в платежках это отобразится.

В этом году так и произошло, но не без скандала. «Ценовой» конфликт между «Нафтогазом» и Кабмином закончился тем, что НАК все же стал снижать стоимость голубого топлива. Не успели украинцы этому нарадоваться, как тарифы снова поползли вверх. И все потому, что с 1 мая НКРЭКУ ввела тариф на транспортировку и распределение газа, который зависит от необходимой мощности. Ранее он был фиксированный. Теперь в каждом регионе расценки свои, с учетом состояния и протяженности газотранспортных систем. Отсюда и отличия в тарифах.

В принципе, все перечисленные новшества – не прихоть Кабмина или Нацкомиссии. Это – рыночные правила, вытекающие из реформы рынка газа в соответствии с законодательством. Хотя есть одно «но» - без нарушений регламентированных норм не обошлось.

«Честные» нарушения

Эксперты не видят логики в решении правительства, считают это больше предвыборной кампанией Гройсмана, нежели продуктивной экономической реформой.

«Налицо предвыборная кампания Гройсмана. Если отбросить предвыборные лозунги, то очень сложно понять логику правительства. Оно, с одной стороны, настаивает на провидении либеральных реформ, в том числе рынков природного газа, электроэнергии, жилищно-коммунальных услуг, деценрализации, рассказывает об этом и в Европе, и в Америке, но тут же вводит спецобязательства на всех рынках, вмешивается в деятельность субъектов хозяйствования, плодит перекрестное субсидирование. И все эти действия осуществляются из рук вон неподготовлено. В принципе, нет ничего ужасного в установлении предельных цен или тарифов, но это должно быть экономически обосновано. Сейчас все решения принимаются без этого. Что касается последнего постановления Кабмина, то его отказались выносить на рассмотрение профильные министерства. По этому документу на заседании правительства докладывал министр юстиции Петренко. Причем здесь он? И почему проголосовали «за», если к документу нет анализа регуляторного влияния? То есть, непонятно, каким образом постановление было согласовано перед его появлением в повестке дня Кабинета министров. Где решения Государственной регуляторной службы, обсуждался ли этот вопрос с Антимонопольным комитетом? Нет выводом ни Министерства экономики, ни Минфина, ни Минрегионстроя. Выходит, что в Украине экономическим обоснованием ограничения тарифов занимается Минюст. Так, может, нам нужно объединить ряд министерств, зачем же их тогда столько», - прокомментировал ситуацию эксперт аналитического центра DiXi Group Геннадий Рябцев.

По его словам, безусловно, необходимо защищать потребителей, но нужно решить – мы строим либеральные рынки, или вводим государственное регулирование, в данном случае в энергетике, интегрируем в европейские рынки, или перенимаем опыт Беларуси.

Рябцев считает, что инициативы Гройсмана закончатся юридическими тяжбами. Любой суд и в любой момент может отменить действие этого постановления, так как оно принято с нарушением, как минимум, десяти параграфов регламента Кабинета министров. «Не понятно, в чем тогда заключается политическая ответственность министра юстиции (!), который умышленно нарушает закон Украины об основах государственной регуляторной политики. Наличие этого документа может открыть «ящик Пандоры», и за все будет расплачиваться потребитель. К примеру, не укладывается какое-либо коммунальное предприятие в сумму, определенную сейчас правительством, оно вынуждено будет либо нарушить постановление Кабмина, либо перестать оказывать услуги по подаче горячей воды и отопления. Конечно, оно выберет второе. Другими словами, постановление несет в себе риски для потребителя в будущем отопительном сезоне. При этом никто не собирается наводить порядок к тому времени. Нынешнее правительство способно только еще больше запутать ситуацию», - подчеркнул эксперт.

Решения, которые Кабмином принимаются последнее время в регуляторной сфере, дестабилизируют все рынки. «Проблемы, которые сейчас существуют на рынке газа, из-за которых и стал вопрос тарифов, являются результатом введения Кабмином спецразрешений для «Нафтогаза» и бесконечно меняющейся методике установления цены газа для населения. Еще нас ждут проблемы на рынке электроэнергии и нефтепродуктов. И все - из-за неправильной подготовки и согласованности законодательных актов. То, что сейчас происходит, это преступление, хотя относительного него нет статьи в Уголовном кодексе, оно политическое. Если бы такое происходило в любой европейской стране, то там уже никогда бы не увидели Гройсмана и Петренко со всеми остальными участниками нынешнего цирка не только в политике, но и вообще в публичной сфере. Но никому до этого нет дела – все заняты выборами», - говорит Рябцев.

Эксперт в энергетической сфере Валентин Землянский также считает решение Кабмина экономически необоснованным: «Нет и не может быть единого тарифа по регионам, поскольку везде разные условия поставки услуг как тепла, так и других. Везде разные протяженность сетей, их состояние, износ оборудования (насосы, котлы), количество абонентов и т.д. То есть, налицо предвыборная пропаганда, а не реальное решение проблемы тарифов для населения. Постановление Кабмина экономически необоснованное».

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук называет решение Кабмина нелогичным. А сама идея предельного тарифа, по его мнению, продержится не более одного отопительного сезона.

«Трудно назвать шаг Гройсман логичным. Ведь если признать факт, что рынка газа нет, а есть квазирынок с регулированием, то предельный тариф нужно было вводить еще в 2016 году. Не думаю, что идея предельного тарифа продержится дольше одного отопительного сезона. Теплокоммунэнерго пойдут резко в убытки и будут еще больше наращивать долги за газ, поскольку 1400 гривен не покроют их затраты. Аудит данной сферы - это правильно, но почему сейчас, перед выборами? И проблема в том, что действенный аудит не берется проводить никто. Аудиторы свою позицию уже озвучивали – необходимо провести масштабную сверку, за период, минимум, последних 15 лет. Ну, и кто на это согласится? Еще вопрос относительно постановления – а как же децентрализация? Право установления тарифов передано в регионы. Но,в связи с решением правительства, это действовать не будет», - сказал эксперт.

Гройсман поручил провести аудит «тарифной» сферы до 1 сентября и обязался назвать «коммунальных баронов», которые наживаются на украинцах. Вот только успеет ли? Выборы могут внести в планы премьера свои коррективы. А посему так и не понятно – увидит ли потребитель «честную платежку».

Нана Черная