Зеленский подаст в Раду законопроект об отмене формулы «Роттердам+»

Президент подает законопроект, чтобы не было формального существования этой формулы и чтобы изменить ее на просто «Роттердам».

Президент Украины Владимир Зеленский подает в Верховную Раду Украины законопроект, отменяющий формулу «Роттердам+», чтобы прекратить формальное ее существование.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

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«Фактическая ликвидация "Роттердам+" состоялась благодаря действиям широкого круга лиц, большому публичному резонансу, освещению этой коррупционной формулы в медиа, социальных сетях. Но чтобы не было и формального существования этой формулы, президент подает законопроект в парламент, чтобы изменить «Роттердам+» на «Роттердам», - написал он.

Герус пояснил, что фактически действие формулы «Роттердам+» уже завершилось. Сейчас тепловые электростанции де-факто не зарабатывают на формуле. По данным НКРЭКУ, расчетный тариф по формуле «Роттердам+», который должен был в 1 полугодии 2019 года составлять 2 грн за кВт-час, уже в последнюю декаду мая упал до 1,53 грн за кВт-час, что на 24% ниже.

При этом Герус добавил, что в последнюю декаду мая и первую декаду июня этого года тарифы ТЭС на 17-24% ниже, чем в прошлом году в эти же периоды. Таким образом, за июнь угольные элетростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше, чем получили бы при фактическом тарифе «Роттердам+».

«Всего за 2 квартал 2019 года при фактической формуле «Роттедам+» тарифная выручка была бы на 3 млрд грн больше. Если честно, то некоторые угольные электростанции в июне будут даже убыточными, ну ничего, придется также затянуть пояс», - отметил Герус.

Справка УНИАН. Формула «Роттердам+» была утверждена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года «Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии». Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, производимую ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). В НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством.