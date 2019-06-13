Восстановить поставки и снизить цену: в РФ заявили, что предложили Украине "мировую" по газу

Глава Минэнерго РФ Александр Новак провел переговоры с вице-президентом Еврокомиссии.

Россия готова снизить на четверть стоимость газа для Украины и продлить контракт на транзит газа на действующих условиях.

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, пишет ТАСС.

"Мы готовы обеспечить поставку газа в Украину, восстановить поставки, которые были прекращены в 2015 году... "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины на 25% от нынешнего уровня", - сказал он.

По словам Новака, Россия готова продлить контракт с Украиной на транзит газа на нынешних условиях.

"Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова продлевать транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях на продление контракта. Украина пока не готова с точки зрения изменений в действующее законодательство для того, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе. На самом деле, самый простой вариант - это продлить действующий контракт, который был предложен украинской стороне", - подчеркнул российский министр.

Вместе с тем Новак назвал условия, при которых может быть использована газотранспортная система Украины.

"Если будет конструктивный подход, будут предложены приемлемые, экономически конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения - рассмотрения в арбитражных судах, в принципе тогда транспортная система может быть использована, но мы знаем ныне, что пока нет никаких предложений со стороны украинских коллег" , - отметил он.

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Кроме этого глава Минэнерго РФ рассказал, что "Газпром" предложил Украине заключить мировое соглашение.

"С российской стороны, со стороны "Газпрома" предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения", - сказал Новак.

Также он сообщил, что Россия и Еврокомиссия договорились в сентябре обсудить дату проведения трехсторонних переговоров по газу.

"Мы предложили, обсудив, какая дата была бы наиболее приемлемой для того, чтобы такие консультации провести. И у нас общее понимание есть, что лучшее время - это вторая половина сентября. Но для этого все стороны должны согласовать эту дату. Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи - консультации Россия - Украина - Еврокомиссия во второй половине сентября. Для того, чтобы дождаться итогов парламентских выборов в Украине, дождаться назначения правительства", - резюмировал он.

Напомним, в начале мая Россия начала переговоры с Украиной о продлении транзита газа. По мнению главы "Нафтогаза", "Газпром" не успеет построить и запустить обходные газопроводы до конца действия контракта, в то же время, в отличие от 2009 года, Россия не может перекрыть Украине газ.

На последних переговорах в Брюсселе в январе Украина и Россия под надзором Европейской комиссии пытались договориться о новом контракте — на транзит газа в Европу. Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года. Без нового договора Украина рискует уже в следующем году потерять три миллиарда долларов, которые зарабатывает на перекачке голубого топлива из России в ЕС.