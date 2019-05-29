«Нафтогаз» будет торговать газом на бирже

Компания планирует до конца июня провести первые торги газом на «Украинской энергетической бирже».

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг», которая входит в группу «Нафтогаз» и продает газ промышленным потребителям, планирует до конца июня провести первые торги через электронную площадку на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ), сообщила пресс-служба компании.

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«Выход газового дивизиона группы «Нафтогаз» на биржевые торги повысит прозрачность формирования рыночной цены газа и увеличит объемы биржевой торговли газом в Украине», - сказано в сообщении.

Ожидается, что выход «Нафтогаз Трейдинга» позволит бирже существенно повысить ликвидность торгов.

В пресс-службе отметили, что торги природным газом на УЭБ проводятся уже более двух лет, в них принимают участие около 200 трейдеров и частных добывающих компаний.

«В то же время, объем торгов на бирже до сих пор оставался относительно небольшим, поскольку большинство соглашений на украинском газовом рынке подписываются через прямые договора. В 2017 году на бирже реализованы 137,1 млн куб. м газа, в 2018 году – 154,2 млн куб. м. Спрос на газ в промышленном сегменте в 2018 году составил почти 17 млрд куб. м», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.