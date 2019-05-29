Президент "Энергоатома" настаивает на внедрении новой модели рынка электроэнергии с 1 июля

Он добавил, что «отсрочка внедрения нового рынка приведет лишь к тому, что еще год будут функционировать такие коррупционные схемы как «Ротердам+».

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский убежден, что внедрение новой модели рынка электрической энергии в Украине должно состояться 1 июля.

Об этом он заявил, комментируя по просьбе журналистов итоги совещания по вопросам внедрения нового рынка электроэнергии, которая состоялась 28 мая в Комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады Украины вместо запланированного ранее заседания Комитета, которое не состоялось ввиду отсутствия кворума.

Юрий Недашковский отметил, что Энергоатом неоднократно официально заявлял и продолжает настаивать на том, что закон «О рынке электрической энергии» должен быть выполнен.

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«С 1 июля должна быть введена полномасштабная новая модель рынка. И неготовность отдельных участников энергорынка не избавляет их от ответственности, как не лишает и всех остальных от ответственности за выполнение законов. Закон о рынке электроэнергии был принят, у всех было достаточно времени для того, чтобы подготовиться», - отметил глава "Энергоатома".

Он обратил внимание на то, что наиболее часто упоминаемая на совещании причина отсрочки запуска рынка, заключается в неготовности соответствующего программного обеспечения.

«Нам говорят, что оно некорректно работает, что оно не прошло тестирование. Но никто не говорит, сколько времени понадобится для того, чтобы его оттестировать – месяц или полтора года. Пройдет год и мы снова будем видеть какие-то недостатки. Поэтому я считаю, что неготовность программного обеспечения не может быть причиной переноса рынка, как не может быть причиной и несовершенство коммерческого учета. Нам говорят о возможных небалансах коммерческого учета. Но есть достаточно компенсационных механизмов, которые позволят на переходный период решить проблему небалансов», – пояснил Юрий Недашковский.

Он добавил, что «отсрочка внедрения нового рынка приведет лишь к тому, что еще год будут функционировать такие коррупционные схемы как «Ротердам+». Продлится регулирования рынка в ручном режиме, как это происходит сегодня, но нам говорят, что надо новую модель отложить, чтобы продолжать жить в плохой существующей модели рынка».

Он отдельно отметил, что бытовые потребители не пострадают от введения новой модели рынка.

«Согласно постановлению Правительства, которое было принято на прошлой неделе, "Энергоатом" будет поставлять до 40% своего товарного отпуска электроэнергии, как поставщикам универсальных услуг по той цене, которую НКРЕКП назовет экономически обоснованной для удержания тарифа для бытовых потребителей. Таким образом, бытовые потребители будут получать электроэнергию по той цене, по которой они получают ее и сейчас», - заверил президент Энергоатома.